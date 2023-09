Maïa Plissetskaïa. L’arène de la vie. Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Du mardi 03 octobre 2023 au mardi 31 octobre 2023

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit Entrée gratuite sur inscription L’exposition photo consacrée à la ballerine légendaire du XXème siècle. Le Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe à Paris et le Musée théâtral d’état A. Bakhrouchine vous invitent à l’exposition « Maïa Plissetskaïa. L’arène de la vie » du 3 au 31 octobre 2023. VERNISSAGE aura lieu le mardi 3 octobre de 18 h à 20 h. L’ouverture des portes à partir de 17 h. Entrée gratuite sur inscription préalable. * L’exposition « Maïa Plissetskaïa. L’arène de la vie », consacrée à la ballerine légendaire du XXème siècle, présente des matériaux provenant des fonds du Musée théâtrale d’état A.Bakhrouchine, ainsi que des photos fournies spécialement pour ce projet par un célèbre photographe Mikhaïl Logvinov (salle d’exposition au 1er étage). Une visite guidée dans l’appartement de Plissetskaïa à Moscou, devenu un musée après sa mort, sera projeté dans la salle au 2ème étage (sous-titré en français) . Horaires : lundi – dimanche de 14h à 19h Lieu : Salles d’exposition aux 1er et 2ème étages du bâtiment Branly

L’entrée gratuite sur inscription préalable. Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 1 quai Branly 75007 Paris Contact : https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/all-events/-/asset_publisher/SSfO0OPttYnG/content/-maia-plissetskaia-l-arene-de-la-vie-expo?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcentrerusbranly.mid.ru%3A443%2Ffr_FR%2Fall-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SSfO0OPttYnG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3 +33140603820 cscor@ambrussie.fr https://www.facebook.com/centrerusbranly https://www.facebook.com/centrerusbranly https://forms.gle/t3USxkAx8JPK84X47

© Musée Bakhrouchine

