2022-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-15 Bassignac-le-Haut Bassignac-le-Haut Quatre musiciens corréziens passionnés : Annette Poulard, Alix Gosse, François Chanut et Thierry Coursat, venant du blues, du classique, du rock ou du jazz, s’unissent pour une rencontre atypique.

Laissez-vous porter par la profondeur de la contrebasse, les harmonies lumineuses du piano, les ponctuations de la batterie, la chaleur du timbre de la clarinette, du saxophone, la voix et les mots qui guident l’imaginaire.

Lâchez prise, voyagez à travers des compositions classiques et originales.

