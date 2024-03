MAIA DANS CA VA J’AI DU RECUL – MAIA DANS CA VA J AI DU RECUL COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, mercredi 5 juin 2024.

Maia ce qu’on pense tout bas elle le dit trop haut.Sous son air perché et adorable, elle s’amuse avec la force du karma dans l’Histoire: Si Madame Hitler avait bien aiguillé sa grossesse, entre 39 et 45 les trains auraient été beaucoup moins bondés! , et son histoire… Elle est née dans une famille catholique à la bienveillance mal placée.Et si maman était dans l’humanitaire uniquement pour se taper Père François ?Et si Dieu était une connasse? Grinçant, poétique, sans aucun sens de l’éthique, c’est un humour noir plus saignant que à point qu’elle vous sert sur le plateau.Laissez le fruit de vos entrailles au baby-sitter (si vous avez perpétué la race humaine) et venez si vous êtes cap. Rappelez-vous, ce qui est au théâtre reste au théâtre..

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-06-05 à 20:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31