Maïa Barouh | Evènement surprise Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, mercredi 26 juin 2024.

Le mercredi 26 juin 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « City pop expérience », la MMP invite Maia Barouh pour une apéro-sieste musicale sous le signe de Tokyo !

Et si on faisait la sieste à l’heure de l’apéro ?

Se prélasser dans un transat, se laisser bercer par des chants traditionnels du Japon, des histoires et échanger autour d’un verre… Voici ce que Maïa , avec son chant et sa guitare, vous propose pour ce moment suspendu entre Tokyo et Paris.

Chanteuse, flûtiste, auteur, compositrice et arrangeuse Franco-Japonaise, Maïa est une artiste unique mélangeant les chants ancestraux japonais avec du rap, groove, électro, chanson avec une grande liberté. Bercé par la musique dans le sillage de son père Pierre Barouh, elle se met très tôt aux instruments mais la flûte a été sa première arme pour affronter le métier. Elle débute sa carrière à 16 ans dans l’underground Tokyoïte, avant de monter son propre groupe fondé de basse électrique et de percussions, où son chant deviendra central. Après 11 ans de carrière au Japon, la rencontre avec le célèbre producteur Martin Meissonnier la fera venir à Paris pour réaliser l’album « Kodama» qui la fera tourner dans toute l’Europe pendant 5 ans avant de préparer son tout nouveau projet « AIDA » : un album évoquant son identité franco-japonaise par les paroles et le son. Avec sa grande expérience de la scène, sa folie, son énergie volcanique et sa musicalité sans frontières, Maïa Barouh nous emmène au cœur de ses racines où mélancolie et transe, percussion et musique électronique, rap et chant ancestraux se côtoient, et saisit le public par sa voix qui vous prend aux tripes.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

photo MaÏa Barouh @Tijana Pakic avec peinture @Atsuko Barouh(2) Maïa Barouh