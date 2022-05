Mai & Vins : portes ouvertes au Domaine Thomas K Albé, 14 mai 2022, Albé.

Mai & Vins : portes ouvertes au Domaine Thomas K Albé

2022-05-14 – 2022-05-14

Albé Bas-Rhin

A cette occasion, des dégustations commentées seront possible et de nombreuses surprises vous attendent. Pour amuser et divertir les plus petits, diverses activités & animations leurs seront proposées tout au long de la journée du dimanche.

Aussi, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place durant l’ensemble de la manifestation :

– Le samedi soir : Tartes flambées & Hot Dog du Printemps .

– Le dimanche midi : Menu du Printemps (Cochon de lait farci et ses accompagnements, dessert & café), 16€, uniquement sur réservation. Menu du Petit Jardinier : Hot Dog du Jardinier, dessert & jus de fruit, 10€, uniquement sur réservation.

– Le dimanche soir : Tartes flambées & Hot Dog du Printemps.

+33 3 88 57 29 19

