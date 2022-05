MAI PHOTOGRAPHIQUE esplanade de la Madeleine Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

MAI PHOTOGRAPHIQUE esplanade de la Madeleine, 1 mai 2022, Auterive. MAI PHOTOGRAPHIQUE

du dimanche 1 mai au dimanche 29 mai à esplanade de la Madeleine

1.Vert d’Eire de Michel Mézières à la Médiathèque. 2. Multicolor Collectif de photographes auterivains sous le porche de la Mairie. 3. Zoom de Martine Azéma à l’extérieur de l’Allégora. 4. VISIONS AUTOMNALES de Michel Mézières à l’extérieur de l’Oustal. 5. NUANCE DE BRUN de Jean Bernard Godmet sur les berges de l’Ariège. 6. Graines d’ÉLUS de Martine Azéma, Jean Bernard Godmet, et Michel Mézières. sur le pont. 7. Ô TOUT EN COULEUR ET ROUGE URBAIN de Patricia Galin et Jean-Pierre Montagné au Square G.Clémenceau (Belvédère). 8. De TOUTES LES COULEURS des ateliers photo, peinture, sculpture salle d’exposition du Centre Social le Foyer. du 1er au 31 mai, le mois de la photo à découvrir en ville esplanade de la Madeleine rue Ferdinand Buisson, Auterive Auterive Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T00:00:00 2022-05-01T23:59:00;2022-05-08T00:00:00 2022-05-08T00:30:00;2022-05-15T00:00:00 2022-05-15T00:30:00;2022-05-22T00:00:00 2022-05-22T00:30:00;2022-05-29T00:00:00 2022-05-29T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu esplanade de la Madeleine Adresse rue Ferdinand Buisson, Auterive Ville Auterive lieuville esplanade de la Madeleine Auterive Departement Haute-Garonne

esplanade de la Madeleine Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/

MAI PHOTOGRAPHIQUE esplanade de la Madeleine 2022-05-01 was last modified: by MAI PHOTOGRAPHIQUE esplanade de la Madeleine esplanade de la Madeleine 1 mai 2022 Auterive esplanade de la Madeleine Auterive

Auterive Haute-Garonne