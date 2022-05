Mai Musical 70 route des Cozes, 8 mai 2022, Saujon.

du dimanche 8 mai au lundi 23 mai à 70 route des Cozes

Le 29 mai 1979 le premier Mai Musical s’achevait sur le concert inaugural de l’orgue nouvellement construit dans l’église de Saujon. Les principes du festival étaient posés : des concerts de qualité en dehors de la saison estivale et accessibles à tous par le biais d’une carte d’abonnement. Au fil des ans, le MAI s’est ouvert à d’autres musiques et a même fait quelques incursions vers la danse et le théâtre mais n’a jamais renié ses principes de départ. Depuis le 30ème anniversaire, le spectacle d’ouverture est gratuit. Le Mai Musical propose donc 6 concerts en Mai, avec toujours , l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine (OCNA), et 5 autres univers musicaux de qualité ! Organisé et présidé par une équipe de 9 femmes du pays Royannais, ce festival n’a pas fini de vous surprendre ! Plus d’infos [ici](https://maimusical.wordpress.com/).

70 route des Cozes Saujon



