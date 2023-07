Ensoleille ton système – Jeu à destination des familles MAI Musée atelier de l’imprimerie Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Ensoleille ton système – Jeu à destination des familles 16 et 17 septembre MAI Musée atelier de l’imprimerie Nantes Entrée libre

Retrouvez les 8 planètes du système solaire. Elles sont dissimulées au MAI de Nantes et dans la Médiathèque Jacques Demy. Grâce à elle vous pourrez découvrir le monde du livre et repartir avec un tirage inédit et exclusif.

Bon voyage explorateurs du ciel !

MAI Musée atelier de l’imprimerie Nantes 24 quai de la Fosse NANTES Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 73 26 55 http://www.musee-imprimerie.com Musée-atelier présentant l’histoire du livre et proposant des démonstrations sur du matériel en fonctionnement. parking, aménagement pour personne à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

MAI de Nantes