Les rouages célestes – Démonstration d’impression d’art MAI Musée atelier de l’imprimerie Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Les rouages célestes – Démonstration d’impression d’art MAI Musée atelier de l’imprimerie Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Les rouages célestes – Démonstration d’impression d’art 16 et 17 septembre MAI Musée atelier de l’imprimerie Nantes Entré libre Démonstration d’impression d’art Pour les Journées du Patrimoine le MAI de Nantes réalise des tirages exclusifs et inédits. Vous pourrez ainsi observer la mise en marche des presses du musée, partager un moment inoubliable et repartir avec des étoiles dans les yeux. MAI Musée atelier de l’imprimerie Nantes 24 quai de la Fosse NANTES Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 73 26 55 http://www.musee-imprimerie.com Musée-atelier présentant l’histoire du livre et proposant des démonstrations sur du matériel en fonctionnement. parking, aménagement pour personne à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 MAI de Nantes Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu MAI Musée atelier de l'imprimerie Nantes Adresse 24 quai de la Fosse NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville MAI Musée atelier de l'imprimerie Nantes Nantes

MAI Musée atelier de l'imprimerie Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/