Fruit de la collaboration entre le compositeur Vincent Arnaud et l’artiste franco-américain KIM KHAN, le groupe Maï Maï Linkx délivre une musique remplie d’explorations où se côtoient le jazz, le rock et l’électro hip-hop. Les sons organiques et électriques s’entrechoquent pour se mettre au service du chant aux multiples facettes de KIM KHAN. Le groupe présente pour la première fois au public du 59 Rivoli un set issu de ses résidences. Style : Jazz, Rock, Electro Hip-hop Line up : Kim KHAN : chant, machines Vincent ARNAUD : guitare Julien DROZ-VINCENT : basse Corto VERMEE : batterie

TARIF : Entrée libre et/ou sortie au chapeau ! INSCRIPTION très conseillée sur : resa59rivoli@gmail.com

Découvrez le groupe nouveau né Maï Maï Links dans la galerie du 59 Rivoli ce dimanche d’Halloween ! 59 rivoli 59 rue de rivoli Paris Paris 1er Arrondissement Paris

