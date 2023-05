Mai, le mois des abolitions de l’esclavage, 3 mai 2023, .

Du mercredi 03 mai 2023 au mardi 30 mai 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Entrée gratuite sur inscription et renseignements auprès des Mairies des arrondissements concernées par les projections-débats.

Projections -Débats autour du thème des abolitions de l’esclavage à travers les récits et histoires personnelles de personnes ayant vécu cette époque. Les séances accessibles aux public et aux scolaires, sont proposées dans 9 Mairies d’arrondissements de Paris.

Dans le cadre des commémorations du 10 mai « Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions », la Délégation Générale à l’Outre-Mer de la Ville de Paris, a de nouveau cette année, proposé aux Mairies d’arrondissement de mettre en place des projections-débats en relation avec cette thématique.

L’objectif de ces séances, dont le bon déroulement est assuré par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement, est de sensibiliser les Parisiens et collégiens à l’histoire de l’esclavage, à ses conséquences, mais également d’inviter au rassemblement de tous pour défendre les libertés fondamentales et lutter contre les discriminations.

Neuf arrondissements ont choisi de se mobiliser autour de ce projet en organisant deux projections-débats ; tout au long du mois de mai, 20 séances sont programmées, 10 sont proposées en soirée au tout public et 10 autres sont programmées en journée à destination du public scolaire en présence d’enseignants de collège.

Au programme cette année : un film retraçant l’histoire de Mary Prince, une esclave antillaise et un documentaire retraçant celle de Furcy Madeleine en prise avec un procès en reconnaissance de naissance en liberté.

Séances destinées au grand public : « Mary Prince »

Mary Prince, au départ, est un témoignage publié en 1831 à Londres par une ancienne esclave. C’est le seul témoignage écrit connu d’une esclave sur sa condition. Dans son autobiographie, elle parle de ses conditions de vie dans les colonies britanniques : les Bermudes (son île d’origine), les îles Turques, Caïcos, et Antigua. C’est là qu’elle est d’abord exploitée, avant son arrivée à Londres, où elle demande et obtient sa liberté.

La comédienne Souria Adèle nous propose de découvrir le récit de cette femme à travers une adaptation théâtrale. Cette dernière est née du constat que la traite négrière était souvent abordée sous le prisme d’histoires inventées. La fiction, cette fois, a donc été écartée au profit du témoignage brut d’une femme et de son vécu personnel qui nous emportent dans la petite et la grande histoire.

Les séances seront suivies d’une discussion avec Souria Adèle, comédienne.

Agenda des séances :

Mercredi 3 mai, 18h30 : Mairie du 18e

Mardi 9 mai, 18h30 : Salle Jean Dame (Paris Centre (2e)

Mercredi 10 mai, 18h30 : Mairie du 10e

Mercredi 17 mai, 18h30 : Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (19e)

Vendredi 19 mai, 18h30 : Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa (20e)

Lundi 22 mai, 18h30 : Lycée professionnel Erik Satie (14e)

Mercredi 24 mai, 18h30 : Centre Paris Anim’ Pina Bausch – La Ferronnerie (12e)

Jeudi 25 mai, 18h30 : Mairie du 9e

Mardi 30 mai, 18h30 : Mairie du 11e

Séances destinées au public scolaire : Documentaire, « Furcy, le procès de la liberté »

​Histoire de l’esclave Furcy, qui fut affranchi et qui revendiqua toute sa vie le statut d’homme né libre.

​Un combat judiciaire de 27 ans

En 1817, à l’île Bourbon, l’esclave Furcy ose contester à son maître Lory sa qualité d’esclave et se prétend né libre, d’une femme d’origine indienne, Madeleine, qui aurait dû être affranchie des années plus tôt lors d’un voyage en France.

Pendant plus d’un quart de siècle, de 1817 à 1843, Furcy lutta pour faire reconnaître son ingénuité, il conteste son statut d’esclave et revendique son ingénuité, c’est-à-dire sa liberté de naissance. Ce long combat le mènera d’abord en prison à Bourbon, à l’île Maurice en tant qu’esclave puis affranchi et jusqu’à Paris où ses prétentions seront enfin reconnues par la justice française.

​Comment cela a-t-il été possible ? Quel genre d’homme était Furcy ?

C’est l’histoire d’un homme seul, au cœur de la tourmente esclavagiste qui a broyé des millions de personnes. C’est ’histoire d’un homme inébranlable dans sa conviction : il veut la justice. C’est l’histoire d’un homme qui revendique son appartenance au genre humain, son émancipation, sa singularité d’être humain. C’est l’histoire d’un esclave nommé Furcy, qui après tant d’épreuves traversées, trouva à travers son nouveau patronyme : Furcy Madeleine, la dignité qui lui avait été si longtemps refusée.

Par jugement, « Furcy est né en état de liberté et d’ingénuité »

Comme un puzzle, à La Réunion, à l’île Maurice, à Paris, se reconstitue peu à peu la trajectoire d’une vie inimaginable : avec ses péripéties, ses coups de théâtre, ses mystères, ses ambiguïtés aussi.

Ce documentaire retrace l’itinéraire de cet homme hors du commun. Le récit se déploie à partir des documents d’archives (lettres, mémoires, procès-verbaux), des témoignages d’historiens et des dessins d’animation.

Agenda des séances :

Mardi 9 mai-14h – Salle Jean Dame, 17, rue Léopold Bellan – Paris Centre

Mercredi 10 mai- 9h – Salle des fêtes -72, Fbr. Saint-Martin – Paris 10

Jeudi 11 mai-14h – Salle des fêtes -1, Place Jules Joffrin – Paris 18

Mardi 16 mai-9h45 -CPA KSW- 63, rue Buzenval – Paris 20

Mardi 23 mai-14h -Lycée Erik Satie- 2, rue Pierre Castagnou – Paris 14*

Mercredi 24 mai-14h -Centre Mongallet – 4, Passage Stinville– Paris 12

Jeudi 25 mai-14h -CPA – 2 rue des Lilas – Paris 19 et à la Mairie – 6, rue Drouot – Paris 9

Mardi 30 mai-14h -Salle des fêtes, 72, Fbr. Saint-Martin – Paris 10

Il est possible de prendre connaissance des programmations de chaque projection de film, selon les différents publics en contactant les Mairies d’arrondissement concernées : Centre, 9e, 10e, 11e, 12e, 14e, 18e, 19e, 20ème arrondissements et sur le site de la Ligue de l’Enseignement.

Inscriptions possibles via ce QRCode :

Mairies d’arrondissements des : Centre, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20ème.

Contact : https://framaforms.org/inscription-projection-comemmorations-de-labolition-de-lesclavage-1681738075 ecoles75@ligueparis.org https://framaforms.org/inscription-projection-comemmorations-de-labolition-de-lesclavage-1681738075

SG-DGOM de Paris