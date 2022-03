MAI LA MUSIQUE Toulouse, 20 mai 2022, Toulouse.

MAI LA MUSIQUE THÉÂTRE DU PONT NEUF 8 Place Arzac Toulouse

2022-05-20 – 2022-05-21 THÉÂTRE DU PONT NEUF 8 Place Arzac

Toulouse Haute-Garonne

19h30 DISCOVER

“J’ai eu cette envie, celle de partager quelques chansons de rap français pour mieux en saisir la pensée, la poésie, le propos et relayer une autre image de la culture rap, loin des clichés du genre, loin des caricatures. Des textes profondément modernes, avec une dimension métaphysique, voire philosophique. J’ai donc passé quelques coups de fil et réuni une équipe pour inventer cette soirée musicale : Discover.” Simon Le Flo’ch

21h HILL TONE

Hill Tone sonne comme une partie de poker entre Nick Cave et Calexico, avec des textes qui puisent dans les tranches de vie d’un personnage imaginaire tout droit sorti d’une série Z. Un mélange de blues et de folk, à la sauce rock’n’roll, qui invite au voyage vers un ouest fait de plaines sauvages, d’aiguilles rocheuses, de motels perdus et de bars enfumés. Désormais accompagné d’une section cuivre, HILL TONE fera paraître cette saison un EP de 4 titres. Un spectacle est également en préparation pour le printemps 2021 qui sera finalisé au TPN avec une alternance de titres anglophones et de textes poétiques en français.

Le Théâtre du Pont Neuf vous présente “Mai la musique” : deux soirées où vous êtes accueillis en co-plateau Discover suivi de Hill Tone.

THÉÂTRE DU PONT NEUF 8 Place Arzac Toulouse

