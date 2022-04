MAI ENCHANTÉ Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

MAI ENCHANTÉ Salle EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

2022-05-07

2022-05-07 – 2022-05-07 Salle EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans Sarthe Concert Lyrique autour de Mozart, Verdi, Offenbach & Bizet, présenté par le Chœur d’Orphée, au profit du Collectif Solidaire de l’Université du Mans. Avec Pauline Pelosi, Olivier Naveau : artistes lyriques

Jérôme Kus, piano

Nelly Heuzé, direction

