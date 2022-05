Mai en vert Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Simiane-la-Rotonde L’association ENFANCE Lyme & Co, lance une campagne de prévention et de sensibilisation aux maladies vectorielles à tiques, à travers les villes de France en illuminant des monuments en vert. mairie@simianelarotonde.fr https://www.mairie-simiane-la-rotonde.fr/ Simiane-la-Rotonde

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

