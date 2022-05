Mai du Théâtre Mai du Théâtre, 19 mai 2022, Hendaye.

### Le Mai du Théâtre 2022 aura lieu du 19 au 22 mai. C’est le retour des espaces ouverts, des jauges non limitées, des lieux diversifiés. Avec des spectacles, des concerts, la création d’un village festif et d’autres surprises, le service culturel de la ville prépare une belle fête autour des arts de la rue. Pendant les 4 jours du festival vous aurez l’occasion de découvrir une quarantaine de spectacles de théâtre, danse, cirque et musique, la plupart gratuits. Vous aurez également l’occasion de traverser « la frontière du spectateur » et de faire partie du Mai du Théâtre 2022 en participant à divers ateliers et rencontres. Plus d’infos [ici](https://www.hendaye-culture.fr/fr/festival-mai-du-theatre-2022-cest-parti/).

