2022-05-22 – 2022-05-29

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine Bréal-sous-Montfort Pour fêter l’arrivée des beaux jours et profiter des longs week-ends, nous avons fait germer quelques activités : 22/05 : Quel toupet! » ⁄⁄ Cie Quignon sur Rue

La compagnie vous invite à son salon de coiffures végétales et éphémères ! Tout public, horaires à venir 22/05 : Installation de l’œuvre « Écoute »

Les Jardins accueillent la réalisation monumentale de Régis Poisson et Sophie Prestigiacomo créée pour les étangs d’art 2021. L’œuvre installée sur l’un des étangs sera visible jusqu’à fin août. 26/05 : Journée « hérisson » avec l’association Boules épiques

