Espédaillac Lot Venez découvrir l’exposition photos de Jean François Fabriol. Jean-François Fabriol se définit comme spéléologue photographe.

Devenu enseignant après une formation universitaire scientifique, la photographie a toujours accompagné mes activités professionnelles, sportives, familiales, militantes ou culturelles comme un outil d’explication, de compréhension, de communication, d’échange. C’est sur le terrain que je suis entré dans l’univers de la photographie. L’avènement du numérique m’a permis sans limite d’explorer, d’expérimenter, d’inventer mes propres techniques de prises de vues, de gestion de la lumière. loustal.espedaillac@gmail.com @JF Fabriol

