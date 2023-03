Mai Artistique à Espédaillac : Exposition Marie Thérèse Mathieu Espédaillac Espédaillac Catégories d’Évènement: Espédaillac

Lot Espédaillac L’association l’Oustal d’Espédaillac vous propose un mai artistique avec une exposition éphémère pour découvrir les œuvres de Marie thérèse Mathieu, peintre. Organisé par la mairie d’Espédaillac et la commission patrimoine

Conseil artistique J.P. Coussy @Marie thérèse Mathieu

