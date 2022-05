Mai artistique à Espédaillac, exposition du club photo du Bourg Espédaillac Espédaillac Catégories d’évènement: Espédaillac

Lot

Mai artistique à Espédaillac, exposition du club photo du Bourg Espédaillac, 28 mai 2021, Espédaillac. Mai artistique à Espédaillac, exposition du club photo du Bourg Espédaillac

2021-05-28 15:00:00 – 2022-05-26 18:00:00

Espédaillac Lot Espédaillac Venez découvrir l’exposition de photos par le Club Photo du Bourg.

Organisé par la commission “patrimoine” loustal.espedaillac@gmail.com club photo le bourg

Espédaillac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT Figeac

Détails Catégories d’évènement: Espédaillac, Lot Autres Lieu Espédaillac Adresse Ville Espédaillac lieuville Espédaillac Departement Lot

Espédaillac Espédaillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espedaillac/

Mai artistique à Espédaillac, exposition du club photo du Bourg Espédaillac 2021-05-28 was last modified: by Mai artistique à Espédaillac, exposition du club photo du Bourg Espédaillac Espédaillac 28 mai 2021 Espédaillac Lot

Espédaillac Lot