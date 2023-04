Mai à vélo : un mois pour fêter le vélo !, 1 mai 2023, .

Du lundi 01 mai 2023 au mercredi 31 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

En mai, encore plus que le reste de l’année, Paris fête le vélo. Pendant toute la durée du mois, la Ville s’anime au rythme des activités gratuites dédiées au deux-roues, prévues pour tous les publics (individuels, familles, professionnels… ) et tous les niveaux, débutants y compris.

Edition 2023

Au programme : balades-découverte de quartiers, ateliers pour apprendre à réparer son véhicule, animations créatives pour créer sa propre sculpture à partir de pièces récupérées, formations pratiques, challenges en familles ou entre collègues… et même un grand défi kilométrique !

Un mois pour fêter le vélo

L’engouement pour le vélo en France ne cesse de progresser, avec chaque année de plus en plus d’événements programmés pour Mai à vélo : en 2021, 1 580 événements avaient été organisés dans 98 départements et plus de 5 millions de kilomètres avaient été parcourus. En 2022, Mai à vélo recensait près de 3 000 événements, 51 500 participants aux challenges d’activité et près de 12 millions de kilomètres parcourus au total. Cette année, le collectif vise a minima 4 000 événements, et toujours plus de participants et de kilomètres parcourus dans le cadre du challenge d’activité Mai à vélo.

Alors, en selle !

Tout le territoire parisien.

Contact : https://maiavelo.fr/nos-evenements/ https://www.facebook.com/maiavelo https://www.facebook.com/maiavelo https://maiavelo.fr/nos-evenements/

Guillaume Bontemps / Ville de Paris