MAI À VÉLO SUR LA VOIE VERTE Cornimont, 14 mai 2022, Cornimont.

2022-05-14 – 2022-05-15

Cornimont Vosges A l’occasion de la campagne nationale Mai à vélo dédiée à la pratique et l’utilisation du vélo dans la vie de tous les jours, le temps d’un week-end c’est le moment de découvrir ou re-découvrir la voie verte des hautes Vosges ! Balades accompagnées, expositions, atelier de réparation, quiz…. des cadeaux à gogo ! +33 3 29 24 12 17 OTC LA BRESSE HAUTES VOSGES

Voir verte des Hautes Vosges Quai de la Gare Cornimont

