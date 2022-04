Mai à Vélo Saint-Pol-de-Léon, 26 mai 2022, Saint-Pol-de-Léon.

Mai à Vélo Haut Léon Communauté 29 Rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon

2022-05-26 – 2022-05-29 Haut Léon Communauté 29 Rue des Carmes

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon

Un mois d’actions en faveur du vélo sur le territoire national : c’est l’initiative portée par Mai à vélo.

L’évènement est décliné localement du 26 au 29 Mai dans les 14 communes de Haut-Léon Communauté. De nombreuses activités et sorties sont proposées gratuitement.

Programme :

Activités sur inscription

– Du 26 au 29 mai : Les vélodécouvertes sur Plouescat, Saint-Pol-de-Léon et Roscoff, balades à vélo à la découverte du patrimoine.

– Vendredi 27 mai : Vélo pour tous avec des balades pour les personnes à mobilité réduite.

– Samedi 28 mai : la vélogourmande est balade découverte de productions locales.

– Samedi 28 et dimanche 29 : “Chasseurs de secret” est un jeu d’enquête grandeur nature à vélo ainsi que des balades contées “La baleine” (enfants 4 à 7 ans) et “Princesse mode d’emploi” (à partir de 10 ans).

Activité en autonomie

– Excursion à l’île de Batz, avec vos vélos ou en louant sur place, profitez du week-end pour l’explorer.

– “Le mystère de la coiffe bretonne”, grand jeu de piste à vélo.

Toutes les informations pratiques sur le site www.hautleoncommunaute.bzh/mai-a-velo/

Ou par mail à velo@hlc.bzh

velo@hlc.bzh http://www.hautleoncommunaute.bzh/mai-a-velo/

Haut Léon Communauté 29 Rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon

