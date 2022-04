MAI À VÉLO Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

MAI À VÉLO Saint-Dié-des-Vosges, 14 mai 2022, Saint-Dié-des-Vosges.

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 17:30:00

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Tous en selle pour l’évènement cyclotouristique grand public et familiale de l’année porté par l’office de tourisme, en partenariat avec Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et les stations vertes de la destination ! A Saint-Dié-des-Vosges tout comme sur la voie verte de la Haute-Meurthe entre Saint Léonard et Plainfaing, profitez de nombreuses animations et ateliers ludiques et gratuits sur les thèmes des mobilités douces, du bien-être et de la nature ! Pour rejoindre la voie verte, une navette gratuite ainsi qu’un parcours sécurisé seront mis en place entre Saint-Dié-des-Vosges et Saint Léonard. Restauration sur place ! Venez nombreux ! +33 3 29 52 65 56 Saint-Dié-des-Vosges

