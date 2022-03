MAI A VELO Remiremont, 14 mai 2022, Remiremont.

2022-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00 Rue du lit d’eau Plan d’eau

Remiremont Vosges

Mai à vélo revient en 2022 pour fédérer de manière festive toutes les initiatives et événements cyclables organisés sur le territoire national du 1er au 31 mai. Initié en 2021 par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, Mai à vélo a pour vocation d’être un événement d’ampleur nationale de promotion.

Au départ du plan d’eau de Remiremont se trouvera un “village départ” et de petites animations tout le long de la voie verte.

BALADES ACCOMPAGNÉES SAMEDI 14 MAI

Le club Remiremont Cyclotourisme et Plein Air vous accompagnera pour une balade de 30 kms environ.

Rendez-vous au plan d’eau de Remiremont

A 14h départ vers les Gorges de Crosery

A 14h30 départ vers Ferdrupt avec une halte à la gare de Hielle

Inscrivez-vous au préalable à l’Office de Tourisme de Remiremont 03 29 62 23 70

ANIMATIONS SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI

A Cornimont samedi après-midi l’association BALLAST vous accueille dans son atelier de recyclage et d’auto réparation de vélos.

Venez discuter avec ces passionnés de la Voie Verte des Hautes Vosges

A Bussang exposition aquarelles à l’office de tourisme aux horaires d’ouverture du bureau

Au plan d’eau de Remiremont l’office de tourisme vous accueille de 9h à 17h ; exposition sur les abeilles et les insectes pollinisateurs de

10h à 16h

remiremont@otrp.fr +33 3 29 62 23 70

