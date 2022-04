Mai à Vélo : Randonnée VTT – Le Saint-Quentinois en VTT

Pour l'évènement Mai à Vélo, l'Association Coach – Saint-Quentinois vous propose une randonnée VTT le dimanche 15 Mai 2022. trois parcours : 15/35/55 kms autour de l'agglomération de Saint Quentin. Départ sur le parking Feu vert , avec restauration et animation ( tirage au sort pour des lots ) Réservation en ligne : https://www.vtt-hautsdefrance.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/saint-quentinois-en-vtt-2022?fbclid=IwAR0IlitPivckK3XSWlvCy_0Id-DfD1Rn6Y03fAvKTBlQrAFGmO5ZysodIjc

