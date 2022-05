Mai à vélo : Princesse Mode d’Emploi Plougoulm Plougoulm Catégories d’évènement: Finistère

Plougoulm

Mai à vélo : Princesse Mode d'Emploi Plougoulm, 28 mai 2022, Plougoulm.
Rue du Guillec Plage du Guillec

2022-05-28

Plougoulm Finistère Plougoulm Avez-vous déjà écouté des histoires tout en profitant d’une balade à vélo ? Nous vous invitons à venir découvrir en famille ces balades contées à vélo animée par Elisabeth Troestler. Elle vous entraînera dans son univers à travers des contes originaux et traditionnels.

“Princesse Mode d’Emploi” est un conte à destination des famille, conseillé à partir de 10 ans, de 12 km.

Se munir de son vélo personnel.

Sur inscription. Rue du Guillec Plage du Guillec Plougoulm

