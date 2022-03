Mai à vélo Olivet, 4 mai 2022, Olivet.

du mercredi 4 mai au dimanche 29 mai à Olivet

Olivet célèbre le vélo au travers de nombreux événements, tout le long du mois de mai. • mercredi 4 mai : documentaire néerlandais _Why We Cycle_, de Arne Gielen et Gertjan Hulster, à l’Alliage à 18h30. La diffusion sera suivie d’un débat avec un expert ; • samedi 7 mai, de 14h à 18h : foire au vélo sur la place Louis Sallé avec atelier de réparation. Sur inscription à [environnement@olivet.fr](mailto:environnement@olivet.fr). Tarif 5 € les 2 mètres linéaires (4 mètres maximum) ; • mercredi 11 mai : atelier de remise en selle pour seniors. De 9h à 12h au Petit Poutyl.Gratuit sur inscription ; • vendredi 13 mai : animations vélo sur le marché. protège-selles, kits de réparation à gagner ; • dimanche 15 mai : balade à vélo avec l’association Olivet Cyclotourisme et les échappées à vélo. De 10h à 17h. Départ au parc du Poutyl. Gratuit ; • samedi 21 mai : initiation découverte du bicross de 14h à 16h au Donjon. Gratuit ; • tout au long du mois de mai : challenges et animations dans les écoles et au périscolaire. + Un concours photo pour élire le vélo le plus original Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de prendre en photo votre création, puis d’envoyer deux clichés accompagnés d’un texte expliquant votre démarche avant le 1er mai par mail à la mairie à [environnement@olivet.fr](mailto:environnement@olivet.fr). Le gagnant sera récompensé lors du marché du vendredi 13 mai.

Un mois pour (re)découvrir le vélo

Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

