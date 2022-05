Mai à Vélo Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Mai à Vélo Munster, 21 mai 2022, Munster.

2022-05-21 – 2022-05-21

Événement national pour lequel la Communauté de Communes et l'Office de Tourisme de la Vallée de Munster ont décidé de participer avec l'appui du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Cet événement rassemble toutes les actions entreprises localement, sur tout le territoire français, pour promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre, à travers des événements cyclables, pédagogiques et populaires. Destiné à mettre en avant la pratique du vélo dans la Vallée de Munster, ce week-end festif pour la clientèle locale et touristique prendra place sur le parvis de la gare de Munster. Au programme : différentes activités proposées par les associations et les acteurs du vélo de la vallée, un atelier vélo smoothie ainsi qu'un atelier de fabrication de bijoux à partir de pneu de vélo usagé. 3 balades à vélo familiales seront également proposées avec un accompagnateur ou en autonomie permettant de découvrir l'ensemble de la Vallée.

