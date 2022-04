Mai à Vélo Melgven Melgven Catégories d’évènement: Finistère

Melgven

Mai à Vélo Melgven, 6 mai 2022, Melgven. Mai à Vélo Melgven

2022-05-06 – 2022-05-07

Melgven Finistère Melgven Au programme : Ciné-vélo en plein air, ateliers vélo, défi sportif, rencontre et sorties vélo… Animations gratuites et ouvertes à tous

(Vélo en bon état + casque obligatoire / gants recommandés)

Renseignements et inscriptions (défi sportif) : Service culturel

02 98 97 94 58 / culturel@melgven.fr ou Frédéric FLAO

06 06 42 04 94 / frederic.flao@melgven.fr Programme disponible sur le site internet de la mairie de Melgven https://www.melgven.fr/ressources/files/2022/05-Mai_2022/Flyer_SiteInternet.pdf Au programme : Ciné-vélo en plein air, ateliers vélo, défi sportif, rencontre et sorties vélo… Animations gratuites et ouvertes à tous

(Vélo en bon état + casque obligatoire / gants recommandés)

Renseignements et inscriptions (défi sportif) : Service culturel

02 98 97 94 58 / culturel@melgven.fr ou Frédéric FLAO

06 06 42 04 94 / frederic.flao@melgven.fr Programme disponible sur le site internet de la mairie de Melgven Melgven

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Melgven Autres Lieu Melgven Adresse Ville Melgven lieuville Melgven Departement Finistère

Melgven Melgven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melgven/

Mai à Vélo Melgven 2022-05-06 was last modified: by Mai à Vélo Melgven Melgven 6 mai 2022 finistère melgven

Melgven Finistère