Mai à vélo Le Teich, 14 mai 2022, Le Teich.

Mai à vélo Le Teich

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Le Teich Gironde Le Teich

Toute la journée venez à la rencontre du clown Yoyo et de ses vélos rigolos : à tester absolument !

L’harmonie du Teich animera la fin de matinée, avant le discours et le pot de l’amitié qui sera suivi d’une vente caritative aux enchères de vélos au profit de l’Ukraine .Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place.

Vous voulez en savoir plus sur les mobilités douces au quotidien, apprendre à réparer votre vélo, en acheter un nouveau ou essayer la smoocyclette….

C’est au port du Teich que cela se passe sous la Halle…

Deux sorties vélos accompagnées en VTT ou VTC vous sont proposées également (sur inscriptions à l’Office de tourisme) :environ 15kms pour 2h / 2h30 de balade… Pour plus de détails consulter le programme ici : https://leteich-ecotourisme.fr/actualites/programme-mai-a-velo/

.Venez nombreux, bonne humeur garantie!

OT Le Teich

Le Teich

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT Le Teich