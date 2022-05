MAI À VÉLO Laval, 11 mai 2022, Laval.

MAI À VÉLO Laval

2022-05-11 – 2022-05-11

Laval Mayenne

Dans le cadre de Mai à Vélo, Place au Vélo organise 2 balades pédagogiques en ville : mercredi 11 mai à 15h30 et mercredi 25 mai à 15h30 au départ de la halte fluviale de Laval.

C’est familial, gratuit et accessible à toutes et tous. Venez (re)découvrir la circulation à vélo en ville, en toute sécurité, avec un bénévole de la vélo-école de l’association. N’hésitez pas à venir et à inviter vos amis/famille/collègues.

Balades pédagogiques à vélo

https://placeauvelo.org/events/remai-toi-au-velo/

Laval

