Mai à vélo “La Boétienne”, 7 mai 2022, .

Mai à vélo “La Boétienne”

2022-05-07 – 2022-05-07

EUR La Ville de Boé s’inscrit dans la démarche nationale “Mai à Vélo” et invite tous les boétiens, petits et grands, à la pratique du vélo.

Pas besoin d’être un grand cycliste avec le sens de l’orientation pour participer. L’objectif est tout simplement de profiter d’une balade à vélo seul, en famille ou entre amis sur un circuit plat, en site propre (piste cyclable et voie verte) et sécurisé (présence de la Police Municipale).

Boucle parcours famille de 12 km :

Départ libre à partir de 10 h : depuis le parking de l’espace culturel F. Mitterrand, avenue F. Mitterrand.

Jusqu’à 14 h : point de ravitaillement (1) et animations (2) à Boé Village devant la tour Lacassagne.

