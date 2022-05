Mai à Vélo : CYCLO’TOUR Betz Betz Catégories d’évènement: BETZ

Oise

Mai à Vélo : CYCLO’TOUR Betz, 22 mai 2022, Betz. Mai à Vélo : CYCLO’TOUR Betz

2022-05-22 – 2022-05-22

Betz Oise Betz A l’occasion de l’évènement national Mai à Vélo, la Communauté de Communes du Pays de Valois et l’Office de Tourisme du Pays de Valois s’associent à B’n Bicyclette pour vous faire découvrir la voie verte !

Au programme le DIMANCHE 22 MAI

– Un départ à vélo depuis l’Office de tourisme à 10h, direction Betz ( réservation obligatoire )

– Un départ à vélo depuis Betz à 14h ( réservation obligatoire )

– Animations sur la Voie Verte à Betz de 10h à 16h : restauration, producteurs locaux, groupes de musique…

Inscriptions et informations : 03 44 59 03 97 / contact@valois-tourisme.com A l’occasion de l’évènement national Mai à Vélo, la Communauté de Communes du Pays de Valois et l’Office de Tourisme du Pays de Valois s’associent à B’n Bicyclette pour vous faire découvrir la voie verte !

Au programme le DIMANCHE 22 MAI

– Un départ à vélo depuis l’Office de tourisme à 10h, direction Betz ( réservation obligatoire )

– Un départ à vélo depuis Betz à 14h ( réservation obligatoire )

– Animations sur la Voie Verte à Betz de 10h à 16h : restauration, producteurs locaux, groupes de musique…

Inscriptions et informations : 03 44 59 03 97 / contact@valois-tourisme.com contact@valois-tourisme.com +33 3 44 59 03 97 A l’occasion de l’évènement national Mai à Vélo, la Communauté de Communes du Pays de Valois et l’Office de Tourisme du Pays de Valois s’associent à B’n Bicyclette pour vous faire découvrir la voie verte !

Au programme le DIMANCHE 22 MAI

– Un départ à vélo depuis l’Office de tourisme à 10h, direction Betz ( réservation obligatoire )

– Un départ à vélo depuis Betz à 14h ( réservation obligatoire )

– Animations sur la Voie Verte à Betz de 10h à 16h : restauration, producteurs locaux, groupes de musique…

Inscriptions et informations : 03 44 59 03 97 / contact@valois-tourisme.com Alexia DA ROCHA FREIRE

Betz

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: BETZ, Oise Autres Lieu Betz Adresse Ville Betz lieuville Betz Departement Oise

Betz Betz Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betz/

Mai à Vélo : CYCLO’TOUR Betz 2022-05-22 was last modified: by Mai à Vélo : CYCLO’TOUR Betz Betz 22 mai 2022 Betz Oise

Betz Oise