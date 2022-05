Mai à vélo : circuits de route tous les dimanches

Mai à vélo : circuits de route tous les dimanches, 15 mai 2022, . Mai à vélo : circuits de route tous les dimanches

2022-05-15 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-15 Tout le mois de mai sur inscription uniquement et à partir de 18 ans; parcours entre 60km et 90km. Possibilité de venir avec son vélo à assistance électrique (VAE). dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville