Cléder Finistère Cléder “Chasseurs de Secrets” est un jeu d’enquête grandeur nature à vélo : Venez parcourir à vélo Cléder et Tréflaouénan en résolvant des énigmes ! Entre amis ou en famille vous mettrez à l’épreuve votre perspicacité d’enquêteur dans une ambiance décalée des années 70 !

Jeu en équipe jusqu’à 6 joueurs (obligation d’un adulte accompagnateur), avec vos vélos personnels, 20 km, conseillé à partir de 7 ans.

Départs séquencés de 11h à 13h45.

Rendez-vous au plan d’eau du Val Jégu à Cléder

