Mai à Vélo : challenge Grand Cubzaguais à vélo Saint-André-de-Cubzac, 1 mai 2022, Saint-André-de-Cubzac.

Mai à Vélo : challenge Grand Cubzaguais à vélo Saint-André-de-Cubzac

2022-05-01 – 2022-05-31

Saint-André-de-Cubzac Gironde Saint-André-de-Cubzac

EUR Dans le cadre de Mai à vélo, initiative nationale visant à promouvoir et encourager l’usage du vélo, tout au long du mois de mai, le territoire du Grand Cubzaguais s’est inscrit au Challenge d’activité national organisé sur l’application Geovelo.

Celui-ci rassemblera tout au long du mois de mai les entreprises, associations, collectivités et écoles de toute la France au sein d’un challenge qui visera à faire parcourir le plus de kilomètres à vélo possible à son territoire/sa communauté.

Pour nous aider à bien figurer dans ce classement national (qui sera accessible ici : https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/classements/), nous vous invitons à rejoindre notre territoire grâce au lien suivant : https://geovelo.fr/fr/communities/invites/GENAPZ

Chacun des kilomètres que vous parcourrez au cours du mois de mai avec l’application contribuera à faire progresser notre compteur.

