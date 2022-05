Mai à Vélo ! Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

Mai à Vélo ! Bellerive-sur-Allier, 6 mai 2022, Bellerive-sur-Allier. Mai à Vélo ! Rue Claude Decloître Belles Rives d’Allier Bellerive-sur-Allier

2022-05-06 07:00:00 – 2022-05-06 18:30:00 Rue Claude Decloître Belles Rives d’Allier

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier « MAI A VELO », c’est l’occasion de partager pratiques et bienfaits du vélo au travers d’actions de sensibilisations pour les jeunes et les seniors, un défi et une journée pour partager le plaisir de rouler à bicyclette. mairie@ville-bellerive.com +33 4 70 58 87 00 https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/ Rue Claude Decloître Belles Rives d’Allier Bellerive-sur-Allier

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bellerive-sur-Allier Autres Lieu Bellerive-sur-Allier Adresse Rue Claude Decloître Belles Rives d'Allier Ville Bellerive-sur-Allier lieuville Rue Claude Decloître Belles Rives d'Allier Bellerive-sur-Allier Departement Allier

Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellerive-sur-allier/

Mai à Vélo ! Bellerive-sur-Allier 2022-05-06 was last modified: by Mai à Vélo ! Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier 6 mai 2022 Allier Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier Allier