Erquy Côtes d’Armor Samedi 28 mai à 14 H venez participer la à fête du vélo organisée par la FFCT. Rendez-vous à 14h précises devant la poste pour une ballade de 17 Km en VTT sur les voies vertes d’Erquy ou de 18 km sur les routes de la commune avec votre vélo (de ville, course,VTC ou assistance éléctrique) nPot convivial à l’arrivée. nLes mineurs doivent avoir un casque et être accompagnés d’un parent. nOuvert à tous acrhoegineenne@gmail.com +33 6 89 37 52 79 Samedi 28 mai à 14 H venez participer la à fête du vélo organisée par la FFCT. Rendez-vous à 14h précises devant la poste pour une ballade de 17 Km en VTT sur les voies vertes d’Erquy ou de 18 km sur les routes de la commune avec votre vélo (de ville, course,VTC ou assistance éléctrique) nPot convivial à l’arrivée. nLes mineurs doivent avoir un casque et être accompagnés d’un parent. nOuvert à tous La Poste 9 Square de L Hôtel de ville Erquy

