Mai à vélo à Senlis, 7 mai 2022, .

Mai à vélo à Senlis

2022-05-07 – 2022-05-27

Mai à Vélo revient ! L’Au5v – Usagers du Vélo des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise, organise des animations pendant tout le mois.

Préparez vos agendas !

▪ ́ le 7 mai de 14h à 16h et – ́ les 13 et 27 mai de 10h à 13h, au garage de la mairie.

▪ ́ le samedi 7 mai de 14h à 16h, au garage de la mairie.

▪ , le 8 mai à 9h30 à la gare de Senlis, VTT ou balade familiale.

▪ ́ , le 21 mai de 10h à 13h dépôts des vélos et de 13h à 18h vente, Parc du Château Royal.

▪ ́ , mardi 24 mai à 20h à la salle du quartier Bonsecours, Place du Valois.

▪ ́ , avec le procédé Bicycode, le 27 mai de 10h à 13h, au garage de la mairie.

Mai à Vélo revient ! L’Au5v – Usagers du Vélo des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise, organise des animations pendant tout le mois.

Préparez vos agendas !

▪ ́ le 7 mai de 14h à 16h et – ́ les 13 et 27 mai de 10h à 13h, au garage de la mairie.

▪ ́ le samedi 7 mai de 14h à 16h, au garage de la mairie.

▪ , le 8 mai à 9h30 à la gare de Senlis, VTT ou balade familiale.

▪ ́ , le 21 mai de 10h à 13h dépôts des vélos et de 13h à 18h vente, Parc du Château Royal.

▪ ́ , mardi 24 mai à 20h à la salle du quartier Bonsecours, Place du Valois.

▪ ́ , avec le procédé Bicycode, le 27 mai de 10h à 13h, au garage de la mairie.

Mai à Vélo revient ! L’Au5v – Usagers du Vélo des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise, organise des animations pendant tout le mois.

Préparez vos agendas !

▪ ́ le 7 mai de 14h à 16h et – ́ les 13 et 27 mai de 10h à 13h, au garage de la mairie.

▪ ́ le samedi 7 mai de 14h à 16h, au garage de la mairie.

▪ , le 8 mai à 9h30 à la gare de Senlis, VTT ou balade familiale.

▪ ́ , le 21 mai de 10h à 13h dépôts des vélos et de 13h à 18h vente, Parc du Château Royal.

▪ ́ , mardi 24 mai à 20h à la salle du quartier Bonsecours, Place du Valois.

▪ ́ , avec le procédé Bicycode, le 27 mai de 10h à 13h, au garage de la mairie.

Mai à vélo

dernière mise à jour : 2022-05-06 par