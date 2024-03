MAI À VÉLO 2024 Départ de la Voie Verte Raon-l’Étape, samedi 25 mai 2024.

Mai à Vélo revient pour la troisième année consécutive ! Et c’est sur la voie verte de la Vallée de la Plaine que nous vous emmenons cette année.

Au programme, de nombreuses animations et découvertes sportives et ludiques pour tous initiations kayak sur la Plaine, Escal’Arbre, parcours vélos sur des engins loufoques (ou non), de la musique avec une fanfare à vélo, du cirque avec les Nez Rouges, des animations « nature » sur les espaces sensibles et les rivières, un escape game, des moutons, des gourmandises et des jeux avec de nombreux cadeaux à gagner, …

Tout public

0 EUR.

Départ de la Voie Verte Chemin du Robin

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est tourisme@ca-saintdie.fr

