Mai à vélo a pour vocation d’encourager petits et grands à la pratique du vélo et de faire découvrir ou redécouvrir, de façon ludique et pétillante, les nombreux avantages de la bicyclette.

Après le succès de l’édition 2022, tous en selle pour cet événement cyclotouristique familial porté par l’Office de Tourisme ! Cette année, nous vous donnons rendez-vous sur la Voie Verte du Chemin des Abbayes, au départ de la Gare d’Etival-Clairefontaine, en direction de Senones.

Le parcours sera jalonné d’animations et d’ateliers ludiques et gratuits sur les thèmes des mobilités douces, du bien-être et de la nature.

Apprenez à réparer vous-même votre vélo, initiez-vous au ski sur roulettes, risquez-vous à la pratique du monocycle, dégustez un délicieux smoothie réalisé à la force de vos mollets, apprenez à confectionner vos “beewraps” et à trier vos déchets, jouez le jeu des mobilités douces et relevez les nombreux défis qui vous seront proposés tout au long de cette journée riche en émotions !

