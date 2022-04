Mai 2022 au Pôle Numérique Gourdon, 1 mai 2022, Gourdon.

Mai 2022 au Pôle Numérique Gourdon

2022-05-01 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-31

Gourdon Lot

30 EUR 30 COURS, FORMATIONS et ATELIERS EN MAI :

• LES LUNDIS WINDOWS 10 :

de 10h à 11h30

Perfectionnement thématique sur l’environnement de Windows 10 et 11 (Inscription pour un cycle d’ateliers d’un semestre)

• LES MARDIS FABLAB :

de 10h à 12h – les 10, 17, 24 et 31/05

Ateliers créatifs réalisés à l’aide des machines outils du FabLab et orientés sur le recyclage

• LES LUNDIS INITIATION :

de 15H à 16h30

Initiation à l’outil informatique (Inscription pour un cycle d’ateliers d’un semestre)

• LES MERCREDIS FORMATION :

de 9h30 à 12h

Formation sur les machines du FabLab (découpe laser, brodeuse numérique pro 6 fils, impression 3D, Arduino) Sur rendez vous

• LES RENDEZ-VOUS CV

Le 12/05 de 10h à 12h

Atelier GRATUIT de modernisation et d’impression de CV pour les demandeurs d’emploi, afin de les accompagner dans la mise en forme et la découverte d’outils en ligne (CVDesignR) pour la réalisation de CV modernes et professionnels. (Pensez à vos identifiants Pôle Emploi/mail/clé USB…)

• SOIRÉE FABLAB

Vendredi 06/05 de 17h à 19h

Venez discuter de vos projets et partager vos expériences avec le fab-manager et les utilisateurs des différentes machines du FabLab ! (Sur inscription)

• CRÉATION D’UN CHAPEAU D’ÉTÉ

Les mardis 10, 17, 24 et 31/05 de 14h à 17h

Ateliers de création avec la créatrice Biscouette de Martel. Connaissances de base en couture demandées, sur inscription.

Animations découverte, Cours, Formations, Ateliers, Découvertes, Créations ……

Ateliers sur inscription, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

