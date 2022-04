Mai 2022 à la BIG ! Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

• Exposition : Série photographique “Eclats” de Sizou Be

> du 1er au 14/05

• Conférence ” Le vitrail contemporain” par Geneviève Furnemont

> Vendredi 6/05 à 18h30

• Spectacle “Monnaie de Verre” par Marcia de Castro

> Vendredi 13/05 à 18h30 Opération Premières Pages

•Atelier créatif “Autour de l’eau”

> Mercredi 4/05 de 14h à 15h30 (public 3/6 ans)

• “Premier bonjour”, en origami avec Emmanuelle Enfrin

> Samedi 7/05 de 1030 à 12h (public 5/8 ans) sur inscription

• Lectures partagées au plan d’eau Écoute s’il pleut

> Jeudi 19/05 : (BIG/crèche/RPE) Conférence autour du livre… «La rose du Quercy, une rose de coeur»

• Joyau du patrimoine et Allégorie de l’amour par Geneviève Besse-Houdent, historienne de l’art avec les photographies du photographe cadurcien Jean-Louis Nespoulous

> Vendredi 27/05 à 18h30 Atelier Bébés Lecteurs

> Mercredi 13/05 à 10h30 avec Margaux Lecture à voix haute

• Atelier mensuel de Lecture à voix haute, animé par Laurent Pérez, comédien du Théâtre d’Aymare

> Samedi 7/05 de 10h30 à 12h30 – sur inscription Animations gratuites sur inscription

