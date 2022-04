MAI 1ères – “Monique sur les crêtes” – cie Belle Pagaille Champallement, 1 mai 2022, Champallement.

MAI 1ères – “Monique sur les crêtes” – cie Belle Pagaille Champallement

2022-05-01 – 2022-05-01

Champallement Nièvre Champallement

EUR Art de la rue, déambulation, spectacle de chemins

spectacle tout public / GRATUIT, jauge limitée, réservations obligatoires au 03.86.20.12.65 (le lieu de rendez-vous précis vous sera communiqué lors de la réservation)

À l’occasion de M’y allant promener, événement proposé par Stormbox Records

À 80 ans, à la veille d’aller se poser tranquillement en maison de retraite… Monique disparaît. Les trois personnages partis à sa recherche sont sa fille, son filleul et son aide à domicile. Chacun et chacune a une histoire différente à raconter. Ils et elles embarquent le public pour retrouver la vieille dame.

Monique n’est pas là où on l’attend et bouleverse l’ordre des âges, l’ordre des choses.

Monique nous pousse à nous interroger sur les normes sociales de notre société, les concepts de dépendance, de vulnérabilité et de liberté.

–

MAI 1ères

Une Manifestation Artistique Interdisciplinaire qui donne a` voir aux spectateurs la primeur des spectacles peaufinés durant les mois d’avril et de mai dans divers lieux de résidences à Corbigny, à Lormes et à Clamecy. En prononçant “MAI 1ères” nous y entendons aussi la date symbolique du 1er mai, une volonté´ pour nous « facilitateurs culturels » de tracer un axe sensé´ et sensible sur notre territoire entre l’engagement du citoyen et celui de l’artiste. Ainsi dans ce mois dédié à la création, le public est invité à porter un regard complice et constructif sur les premières représentations de spectacles « arts de la rue et cirque » fraichement réalisés. On vous attend, alors MAnIfestez vous !

coordination@latransverse.com +33 3 86 20 12 65

Art de la rue, déambulation, spectacle de chemins

spectacle tout public / GRATUIT, jauge limitée, réservations obligatoires au 03.86.20.12.65 (le lieu de rendez-vous précis vous sera communiqué lors de la réservation)

À l’occasion de M’y allant promener, événement proposé par Stormbox Records

À 80 ans, à la veille d’aller se poser tranquillement en maison de retraite… Monique disparaît. Les trois personnages partis à sa recherche sont sa fille, son filleul et son aide à domicile. Chacun et chacune a une histoire différente à raconter. Ils et elles embarquent le public pour retrouver la vieille dame.

Monique n’est pas là où on l’attend et bouleverse l’ordre des âges, l’ordre des choses.

Monique nous pousse à nous interroger sur les normes sociales de notre société, les concepts de dépendance, de vulnérabilité et de liberté.

–

MAI 1ères

Une Manifestation Artistique Interdisciplinaire qui donne a` voir aux spectateurs la primeur des spectacles peaufinés durant les mois d’avril et de mai dans divers lieux de résidences à Corbigny, à Lormes et à Clamecy. En prononçant “MAI 1ères” nous y entendons aussi la date symbolique du 1er mai, une volonté´ pour nous « facilitateurs culturels » de tracer un axe sensé´ et sensible sur notre territoire entre l’engagement du citoyen et celui de l’artiste. Ainsi dans ce mois dédié à la création, le public est invité à porter un regard complice et constructif sur les premières représentations de spectacles « arts de la rue et cirque » fraichement réalisés. On vous attend, alors MAnIfestez vous !

Champallement

dernière mise à jour : 2022-02-25 par