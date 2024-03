MAI 1ÈRES, le mois des spectacles tout frais La cour des miracles Lormes, vendredi 17 mai 2024.

Compagnie Notre Insouciance JOUIR

ARTS de la RUE, théâtre pluridisciplinaire (danse, musique et image poétique)

80 min / conseillé à partir de 14 ANS* / GRATUIT

*Le spectacle n’a pas pour but de choquer, il n’y a pas de scènes avec des interprètes nues, mais les dialogues partent ouvertement de sexualité, dans sa joie, ses limites, ses questions.

Notre Insouciance sera en résidence de fin de création du 13 au 17 mai à LOMRES

JOUIR est le récit d’une femme en quête d’orgasme. Pour raconter son histoire, elle est accompagnée de femmes et d’hommes, de corps dansants, d’émancipation érotique et de musique. En revisitant le Comedy club ainsi que le genre du documentaire théâtral et du cabaret musical, JOUIR est une invitation à se poser collectivement la question du désir et de la jouissance Pourquoi existe-t-il un écart orgasmique ? Quels modèles de plaisir existent-t-ils et pouvons-nous (ré)inventer ? Comment pouvons-nous en parler autour de nous ? Et surtout, est-ce si important de jouir ?

MAI 1ères,

Un évènement qui donne a` voir aux spectateurs la primeur des spectacles finalisés durant les mois d’avril et de mai dans divers lieux de résidences à Corbigny, à Lormes et à Clamecy.

MAI 1ères est un temps, un mois consacré à la découverte car personne avant nous n’aura vu les spectacles que nous allons voir. Nous serons les premiers, les premières !

MAI 1ères, est une invitation à la curiosité et à la complicité. Elle nous incite à porter un regard constructif sur des propositions artistiques qui sont en demande de nos réactions, car le spectacle est une matière vivante, à affiner.

MAI 1ères, gardons nos esprits et nos yeux grands ouverts ! EUR.

La cour des miracles 11-13 Rue du Pont National

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

