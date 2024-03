MAHRAGAN BEATS : SHOBRA EL GENERAL, TALES AND AHLAM, LEILA KOUMIYA, HERVÉ CARVALHO La Marbrerie Montreuil, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. payant Tarif réduit : 10 EUR

Prévente : 12 EUR

Sur place : 15 EUR

CONCERT ET DJ SET – ELECTRO

Tel un navigateur affûté, Samaka vogue à travers les ondes enfiévrées des scènes musicales du Levant et du Maghreb au travers de ses soirées Mahragan Beats, en quête de la poésie sonore d’aujourd’hui et de demain.

Après un premier événement réussi avec Artists Against Apartheid, Samaka repart en goguette avec un line up qui promet une traversée des plus mouvementées avec à son bord la crème de l’électronique orientale, faite d’escales en tout genres, du rap à la pop, en passant par la house. Et quel plus sûr port d’attache que la Marbrerie pour accueillir ce redoutable équipage, mon capitaine !

TALES AND AHLAM · Live

[ electro pop orientale ]

Welcome back to the future et les origines de la dance musique avec ce duo franco libanais qui s’amuse à jouer avec les codes de la house et la chanson pour un mélange d’influences résolument orienté autour de la danse, du partage et de l’amour.

Et c’est sous la houle Mahragan Beats qu’ils débarquent leur tout nouveau projet à la Marbrerie pour un premier concert résolument électrique et enivrant.

Une invitation au voyage, de Beirut à Paris en passant par Chicago et Oran à travers le prisme culturel de ses auteurs, le producteur Bab et la chanteuse Celinatique de Abaya Road, et leur envie de faire danser les foules.

SHOBRA EL GENERAL · Live

[ Mahraganat, electro-shâabi ]

Figure de proue du Mahraganat et véritable star du genre en Egypte, Shobra El General incarne le renouveau d’une scène électronique arabe en pleine mutation, au croisement de la scène hip hop et electro, que ponctuent des sonorités puisant dans la musique traditionnelle populaire égyptienne.

Rappeur autodidacte originaire des banlieues populaires du Caire et façonné par elles, dans sa musique résonnent le cœur battant de la rue, ses cris, ses moteurs débridés, le tumulte des foules. Comme dans ses prestations, qui sont de véritables performances.

LEILA KOUMIYA · DJ set

[ Darbuk&Bass, electro maghreb ]

Productrice, musicienne et DJ franco-marocaine, Leila Koumiya s’intéresse aux musiques électroniques dans leurs multiplicités géographiques. Dans la fête et sur le dancefloor, elle s’attache à construire des ponts entre ses influences, entre les corps, les gens et les racines.

A l’image de ses collaborations, en tant qu’ex-membre de Taxi Kebab, résidente de Radio Flouka et membre du collectif Musiques de Fête (Nowadays Records), l’hybridité et la diversité habitent ses sets, de la funk à la techno, s’autorisant de nombreux détours.

HERVE CARVALHO · DJ set

[ electro orientale ]

Hervé Carvalho est membre fondateur du collectif franco-algérien ACID ARAB, groupe incontournable de la scène électronique en France et à l’international. Ce vocabulaire musical, entre sable et béton, est un voyage des dancefloors de Détroit aux sous-sols enfumés d’Oran ou Istanbul, en faisant rimer raï originel ou chants du Sahel avec la rugosité des machines.

Crédit artwork : Lola Pelinq

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

