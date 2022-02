Mahler, Résurrection Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Rhône

Mahler, Résurrection Lyon 3e Arrondissement, 16 juin 2022, Lyon 3e Arrondissement. Mahler, Résurrection Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

2022-06-16 18:00:00 – 2022-06-16 19:30:00 Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi

Lyon 3e Arrondissement Rhône Lyon 3e Arrondissement EUR Mahler avait 28 ans lorsqu’il commença sa Symphonie «Résurrection», 34 lorsqu’il y mit le point final. Il fallait bien ce temps pour composer une partition aussi gigantesque, qui part de grandioses funérailles et traverse divers épisodes de la vie terrest +33 4 78 95 95 95 https://www.auditorium-lyon.com/ Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 3e Arrondissement Adresse Auditorium de Lyon - Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Ville Lyon 3e Arrondissement lieuville Auditorium de Lyon - Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-3e-arrondissement/

Mahler, Résurrection Lyon 3e Arrondissement 2022-06-16 was last modified: by Mahler, Résurrection Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement 16 juin 2022 Lyon-3E-Arrondissement rhône

Lyon 3e Arrondissement Rhône