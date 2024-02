Mahler, Le Chant de la Terre Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, mercredi 27 mars 2024.

Rameau et Mahler, une association de compositeurs audacieuse qui fait la marque de fabrique des Siècles ! François-Xavier Roth a convié deux des plus belles voix de leur génération, le ténor Andrew Staples et la contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux,.

Cette vaste « symphonie de lieder » nourrit une réflexion sur l’existence humaine, qui navigue de l’humour à la tragédie, du sublime au trivial.

En première partie, Les Siècles interprètent la pétillante suite des Indes galantes de Rameau, œuvre majeure du répertoire baroque, tombée dans l’oubli pendant plus de deux siècles jusqu’à sa redécouverte progressive au XXe siècle. EUR.

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

