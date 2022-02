Mahler Intime Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mahler Intime Théâtre du Châtelet, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 19h00 à 20h00

payant

Gustav Mahler aimait et connaissait la musique de Mozart, qu’il a souvent dirigée lorsqu’il était pendant dix ans directeur de l’Opéra de Vienne. Mettant en regard deux quatuors pour piano et cordes des maîtres viennois, le concert est ponctué par la lecture de la correspondance de Mahler avec sa femme Alma et Natalie Bauer-Lechner, amie fidèle et proche du compositeur. Mozart fait partie de l’univers viennois de Gustav Mahler, qui joua ses œuvres de musique de chambre et dirigea nombre de ses opéras lorsqu’il fut le directeur du Wiener Staatsoper. Lorsqu’il rendit son dernier souffle à Vienne, ses biographes mentionnent que son dernier mot fut « Mozart ». Ce programme sera enrichi de lectures de correspondance de Gustav et Alma Mahler ainsi que de Natalie Bauer Lechner, l’amie intime de Mahler (documents proposés par la Médiathèque Musicales Mahler). TRIO GEORGE SAND Virginie Buscail, violon Diana Ligeti, violoncelle Anne-Lise Gastaldi, piano Violaine Despeyroux, alto Et Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française, récitant Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001 Contact : 0140282840 https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://twitter.com/theatrechatelet Date complète :

2022-03-08T19:00:00+01:00_2022-03-08T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre du Châtelet Adresse 1 place du Châtelet Ville Paris lieuville Théâtre du Châtelet Paris Departement Paris

Théâtre du Châtelet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mahler Intime Théâtre du Châtelet 2022-03-08 was last modified: by Mahler Intime Théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet 8 mars 2022 Paris Théâtre du Châtelet Paris

Paris Paris