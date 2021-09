Mahler interprète Philharmonie de Paris, 25 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 9h30 à 15h30

gratuit

Gustav Mahler disait diriger pour vivre et vivre pour composer. Chez lui, l’interprétation et la composition sont deux versants d’une même vie musicale. Ce colloque de deux jours, le 24 septembre …

Gustav Mahler disait diriger pour vivre et vivre pour composer. Chez lui, l’interprétation et la composition sont deux versants d’une même vie musicale. Ce colloque de deux jours, le 24 septembre à la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret et le 25 septembre à la Philharmonie de Paris, donnera la parole aux musicologues autant qu’aux artistes, et interrogera l’activité de chef d’orchestre et d’interprète des textes poétiques du compositeur viennois. Une master-class publique de Thomas Hampson vient apporter un éclairage supplémentaire sur ce sujet le vendredi après-midi.

Programme prévisionnel

Vendredi 24 septembre 2021Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (Anciennement Médiathèque musicale Mahler)

Réservation par mail à l’adresse : evenement@blgf.fr

Modérateur : Benjamin Garzia

9h30 – Accueil institutionnel et introduction : Francis Maréchal (Directeur général de la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret) et Emmanuel Hondré (Directeur du département Concerts et Spectacles, Cité de la musique-Philharmonie de Paris), en présence de Marina Mahler, petite-fille du compositeur9h45 – « Melos et clarté : Richard Wagner et son « école » de direction » par Chris Walton (Musicologue, Haute école des Arts de Berne) 10h30 – « Mahler chef d’orchestre : formation, technique et influence » par Anna Stoll Knecht (Musicologue, chercheuse associée à Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret)11h15 – « Mahler le compositeur de textes » par Morten Solvik (Musicologue, IES Vienne) 12h00 – Discussion et échange avec le public

12h30 à 14h00 – pause déjeuner

14h15-15h – Entretien avec Thomas Hampson (Baryton) modéré par Morten Solvik (entretien en anglais)15h-18h – Master class de Thomas Hampson

Samedi 25 septembre 2021Salle de conférence, Philharmonie de Paris

Modératrice : Anna Stoll Knecht

9h30 – « Mahler : interpréter le monde » par Benjamin Garzia (Chef d’orchestre, Mahlerian Camerata, chercheur associé à Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret)10h15 – « Mahler et la Neuvième de Beethoven » par David Pickett (Musicologue, Vienne) 11h – Discussion et échange avec le public11h30 – Entretien vidéo avec Eliahu Inbal (Chef d’orchestre) modéré par Benjamin Garzia

12h à 13h30 – pause déjeuner

13h30 – Entretien croisé : Sabine Devieilhe (Soprano) et François-Xavier Roth (Chef d’orchestre) modéré par Anna Stoll Knecht14h30 – Débat et conclusions : Marina Mahler, David Pickett, Morten Solvik et Chris Walton 15h30 – fin du colloque

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Animations -> Conférence / Débat

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22997 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-09-25T09:30:00+02:00_2021-09-25T15:30:00+02:00